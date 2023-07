Ille-et-Vilaine : le fonds de revitalisation départemental a permis de soutenir la création de 1 350 emplois depuis 2009

Le fonds de revitalisation d’Ille-et-Vilaine (35), qui résulte de la mutualisation des différents plans de revitalisation engagés dans le département, a permis d’attribuer depuis 2009 plus de 3,5 millions d’euros de subventions, principalement à des TPE et PME industrielles. Une nouvelle convention, signée le 14 avril 2014 entre l’État, la région Bretagne, le conseil général d’Ille-et-Vilaine, Rennes Métropole, l’association des maires d’Ille-et-Vilaine et l’association Finéa 35, doit permettre de poursuivre cette "revitalisation mutualisée" des bassins d’emploi du département. Grâce à cette convention, le fonds de revitalisation pourra élargir la palette de ses modes d’intervention.