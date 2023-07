Universités européennes : Paris-Panthéon-Assas rejoint l’alliance 4EU+

L’université Paris-Panthéon-Assas a rejoint l’alliance d’universités européennes 4EU+ le 1er juillet 2023, annonce-t-elle par communiqué. Pour mémoire, celle alliance, qui associe également Sorbonne université, avait été sélectionnée en 2019 lors du premier appel à propositions de la Commission européenne (lire sur AEF info) et avait été reconduite et élargie en 2022 (lire sur AEF info). Outre les deux universités parisiennes précitées, l’alliance implique les universités Charles de Prague (République tchèque), d’Heidelberg (Allemagne), de Genève (Suisse), de Varsovie (Pologne), de Milan (Italie) et de Copenhague (Danemark). Leur projet vise à "créer une université européenne de recherche et d’innovation et à favoriser la libre circulation des personnes, des idées et des pratiques", précise le communiqué de Panthéon-Assas. "Nous avions déjà des liens avec la plupart des membres de l’alliance, notamment grâce à Erasmus+ et un partenariat de longue date avec Sorbonne université", souligne Emmanuelle Chevreau, VP chargée des affaires internationales.