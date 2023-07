Dix-sept ans après une première tentative avortée, la Commission européenne a rendu publique, mercredi 5 juillet 2023, une proposition de directive "sur la surveillance et la résilience des sols", l’une des dernières briques du pacte vert européen. Elle fixe un seul objectif, que tous des sols soient sains d’ici à 2050 alors qu’ils sont entre 60 et 70 % à être en mauvais état aujourd’hui. Les coûts devraient dépasser les 30 milliards d’euros par an.