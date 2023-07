Au premier trimestre 2023, seules la Guadeloupe et La Réunion voient leur taux de chômage augmenter, note l’Insee, dans une publication, mercredi 5 juillet 2023. Dans dix régions, ce taux est en repli et dans six, il est stable. "L’emploi salarié est au-dessus de son niveau d’un an auparavant dans toutes les régions", ajoute l’Institut.