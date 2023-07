Le HCERES a été "officiellement saisi" par le ministère de la Santé et de la Prévention et le MESR pour évaluer les 6 IHU sélectionnés en 2011 dans le cadre du premier PIA ainsi que l’IHU ForeSight, seul IHU labellisé lors de la deuxième phase de sélection, fait-il savoir, mercredi 5 juillet 2023. Cette évaluation visera à "apprécier la qualité de leur gouvernance et l’efficacité de leur modèle économique" et s’appuiera sur un "référentiel spécifique qui sera soumis au collège du HCERES en septembre 2023", est-il précisé. Les rapports d’évaluation sont attendus fin 2024.