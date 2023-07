Alain Thirion, directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises du ministère de l’Intérieur depuis 2019, est "suspendu à titre conservatoire" depuis lundi 3 juillet 2023, confirme le ministère de l’Intérieur à AEF info. Des faits "susceptibles de mettre en cause l’actuel DGSCGC" ont été portés à la connaissance du ministère. Selon Corse-Matin, des soupçons "d’agressions sexuelles" auraient été dénoncés au sein de l’Ensosp. Le préfet Julien Marion, ancien adjoint à la direction et directeur de cabinet de Sonia Backès, est nommé pour lui succéder.