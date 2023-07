La commission d’enquête sénatoriale sur l’efficacité des politiques publiques de rénovation énergétique des logements a rendu ses conclusions ce mercredi 5 juillet. Dominique Estrosi Sassone et Guillaume Gontard recommandent une nouvelle réforme du calcul du DPE. Cela afin de "prendre en compte le bâti ancien, corriger les biais en défaveur des petites surfaces et intégrer le confort d’été à la note". La commission préconise aussi de porter les crédits de MPR à 4,5 milliards d’euros et d’octroyer un soutien de 1,5 milliard au parc social, en 2024.