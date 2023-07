Dans une étude parue le mercredi 5 juillet 2023, l’Insee constate que le salaire net moyen dans la fonction publique territoriale a baissé de 0,5 % en euros constants en 2021. Cette baisse est imputable à l’inflation (+1,6 % en 2021) mais aussi aux mouvements d’entrée et de sortie des fonctionnaires, les jeunes agents étant moins rémunérés que les plus anciens. L’écart salarial entre les femmes et les hommes continue de se résorber très sensiblement (-0,2 %) mais il demeure très important pour les catégories A (19 %).