La France "se rapproche à un rythme significatif" des ODD 4 (éducation de qualité), 3 (bonne santé et bien-être) et 12 (consommation et production responsable), et à un rythme modéré de neuf autres. En revanche, elle "s’éloigne à un rythme modéré" de l’ODD 14 (vie aquatique), 15 (vie terrestre), 8 (travail décent), 6 (eau propre) et 16 (paix, justice). C'est ce qui ressort de la revue nationale volontaire, publiée fin juin par le gouvernement, qui fait le bilan des six enjeux de sa feuille de route. Elle sera présentée en juillet au forum de l’ONU.