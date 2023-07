La Commission européenne persiste et signe : l’objectif de diviser par deux l’utilisation de pesticides dans l’UE d’ici à 2030 contenu dans sa proposition de règlement SUR "ne menace pas la sécurité alimentaire". "Cette conclusion n’est pas modifiée par les effets négatifs à court terme de la guerre d’agression de la Russie contre l’Ukraine. Au contraire, tout manquement à l’objectif de réduction des pesticides aujourd’hui aura des effets à long terme et potentiellement irréversibles sur notre sécurité alimentaire à l’avenir", insiste-t-elle dans sa réponse à une demande formulée par le Conseil fin 2022. Cette dernière avait été perçue par les ONG comme une tentative de freiner l’adoption de la législation, voire de la laisser "mourir" d’ici à la fin du quinquennat en juin 2024. Selon l’exécutif européen, les États membres ont "déjà accompli des progrès substantiels dans la réalisation des objectifs", avec une réduction de 33 % des pesticides chimiques et de 21 % des pesticides plus dangereux entre la période 2015-2017 et 2021. Le règlement pourrait néanmoins être difficile à faire adopter, en raison d’une frilosité du Conseil comme des groupes de droite et d’extrême-droite du Parlement européen, et d’un calendrier chargé pour boucler l’ensemble des textes du pacte vert.