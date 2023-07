Alors que la recherche en éducation "n’est pas nécessairement reconnue par l’ensemble de la communauté scientifique", il est important de la rendre plus visible, notamment en montrant que "nous travaillons bien sur des sujets sociétaux". Voici ce qu’affirme Nathalie Catellani, vice-présidente du réseau des Inspé en charge de la recherche, lors d’un entretien avec AEF info le 27 juin 2023. Selon elle, l’ensemble de la formation des enseignants "s’appuie sur la recherche en éducation", et les savoirs acquis par ces derniers passent à la fois par l’apprentissage de cette recherche, une "vaste connaissance disciplinaire et professionnelle", ainsi que la pratique sur le terrain. "C’est un aller-retour permanent qui se nourrit en synergie."