La reconfiguration de la Scet se poursuit. Le groupe a annoncé, ce mercredi 5 juillet, un "rapprochement" avec le cabinet d’études Ville en Œuvre, spécialisé dans les montages urbains et dans "l’élaboration et le pilotage des stratégies d’opérationnalité et de valorisation financière des projets urbains et immobiliers", selon la présentation en ligne de l’entreprise. Ce rapprochement prend en réalité la forme d’un rachat de Ville en Oeuvre par la Scet, qui souhaite ainsi renforcer ses compétences en conseils en aménagement.