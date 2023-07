C’est une promesse qui date du dernier sommet climat convoqué par Antonio Guterres aux Nations unies en 2019. Le Premier ministre britannique de l’époque, Boris Johnson, avait annoncé doubler le niveau du budget dédié à l’aide internationale et au climat, pour le faire passer de 5,8 Md£ à 11,6 Md£ sur 2021-2026. Mais le gouvernement de Rishi Sunak est en passe de l’abandonner, révèle le Guardian le 4 juillet. Mettant un peu plus en péril le respect de l’engagement des pays développés de verser 100 Md$ aux pays en développement. Non tenu depuis 2020, il crispe les négociations climatiques.