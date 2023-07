C’est finalement une "réunion de ministres sur la planification écologique autour du président de la République" qui s’est tenue à l’Élysée mercredi 5 juillet 2023, au lieu du Conseil de planification écologique initialement prévu. La réunion, à laquelle participaient la Première ministre et dix ministres visait à dresser "le suivi des différents chantiers de planification engagés depuis un an dans les domaines des transports, de l’énergie, de la biodiversité, de l’industrie, de l’agriculture et du logement". Mais rien n’a fuité de ces échanges et comme prévu, aucune annonce n’a suivi à l’issue.