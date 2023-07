À l’initiative du député GDR des Bouches-du-Rhône Pierre Dharréville et des syndicats CGT et FSU, des représentants de fonctionnaires et des députés de la LFI, EELV, de la GDR et du PS se sont retrouvés ce 5 juillet 2023 à l’Assemblée nationale pour une série de déclarations à l’occasion des 40 ans de la loi statutaire de 1983 et de la publication d’un appel signé par une soixantaine de syndicalistes et représentants politiques. Benoit Teste (FSU) et Jean-Marc Canon (CGT) ont rappelé leur opposition à la loi de 2019 et aux conséquences des restrictions budgétaires sur les services publics.