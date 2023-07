Organisé par l’Association des journalistes de l’environnement mercredi 5 juillet 2023 à Paris, un colloque sur "l’adaptation de la métropole à un réchauffement de 4 °C en 2100" a souligné les progrès de la documentation des impacts à l’échelle locale, comme la mission d’information et d’évaluation "Paris à 50 °C". Les débats ont également mis en lumière les financements et les moyens humains nécessaires à court et à moyen terme en France, le directeur général d’I4CE plaidant également pour la désignation d’une "personne référente au sein de chaque collectivité".