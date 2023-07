L’IP Paris annonce, lundi 3 juillet 2023, la création d’un centre de recherche interdisciplinaire pour la recherche sur les matériaux, intitulé "Materials for Society (M4S)". Ce centre "contribuera à relever les grands défis de société liés à la compréhension, la conception, l’élaboration, et le cycle de vie des matériaux", en tirant profit des "atouts d’IP Paris, en particulier dans les domaines des sciences physiques, de la chimie, de la mécanique, des mathématiques, et de l’informatique". En effet, il pourra "compter sur les forces des laboratoires des cinq écoles d’IP Paris, et s’appuyer sur une approche pluridisciplinaire et collaborative", déclare Eric Labaye, président d’IP Paris. En outre, M4S "recrutera, et dès son lancement, de nouveaux chercheurs et enseignants-chercheurs de très haut niveau pour compléter ses compétences" et développera également des filières d’enseignement.