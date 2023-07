Chloé Muller est nommé cheffe adjointe du cabinet de Pap Ndiaye au JO du 5 juillet 2023, à compter du 1er juillet 2023 (lire sur AEF info). Titulaire d’un master information et communication de l’université Panthéon-Assas, elle a notamment été conseillère communication et presse du ministre de l’Éducation nationale et de la Jeunesse. Par ailleurs, il est mis fin aux fonctions de conseillère spéciale exercées par Anne Rubinstein depuis fin mai 2022.