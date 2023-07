L’Union nationale des étudiants en droit, gestion, AES, sciences économiques, politiques et sociales (Unedesep), membre de l’Onde, fait part dans un communiqué du 4 juillet 2023 de son opposition à un volet du "projet de loi d’orientation et de programmation du ministère de la Justice 2023-2027" : le conditionnement du passage de l’examen d’entrée au CRFPA à l’obtention d’un M2 (lire sur AEF info). "Cela entraînera une perte de cohérence, le programme de l’examen d’entrée aux CRFPA étant aligné sur celui du M1", anticipe l’organisation. Ainsi, "près d’un tiers des étudiants ne réussissent l’examen d’entrée au CRFPA qu’à leur deuxième tentative", ce qui entraînerait la perte d’une année pour le repasser. "Nous considérons ainsi que le conditionnement du passage du Capa à l’obtention d’un M2, et non de l’examen d’entrée au CRFPA, représente une solution alternative."