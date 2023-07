Neuf entreprises ont été récompensées, avec leur start-up, à l’occasion des "Trophées Innovation start-up/DRH", remis mardi 4 juillet 2023 par AEF info et ses partenaires le Lab RH et Rhizome - Paris&Co, dans le cadre de la 2e édition de l’événement "NewWork RHévolution". Le binôme composé de Sopra Steria et de Fifty, lauréat dans la catégorie "Formation et développement des compétences", remporte le grand prix. Les huit autres binômes lauréats sont Axian et Learn Assembly, Bleu Libellule et Rosaly, Arkopharma et SocialDirect, Bouygues Construction et Teambakery, PiLeJe et Supermonday, Ikea et MonitoRH, Aymax et TOP Turnover, et Danone et Albert App.