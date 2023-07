À la veille d’un Conseil national de la transition écologique qu’ouvrira Élisabeth Borne, c’est à une "action forte" des pouvoirs publics que les Français interrogés par l’Ademe et le Credoc appellent. S’ils plébiscitent la mobilisation de financements "exceptionnels", ils sont également 37 % à demander une plus grande contribution des hauts revenus au financement de la transition (en hausse de 7 points par rapport à 2022). L’étude publiée ce jour pointe en revanche un recul du consentement à la fiscalité environnementale, et notamment à la taxe carbone.