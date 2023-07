Enseignement supérieur : au JO du 5 juillet 2023 et au BO du 6 juillet

Au JO du 5 juillet 2023 BUDGET. Un arrêté ouvre des crédits d’un montant de 236 940 022,56 € en autorisations d’engagement et de 236 940 022,56 € en crédits de paiement dont 27 409,42 euros en AE et en CP pour le programme 231 "Vie étudiante" de la mission interministérielle Recherche et enseignement supérieur. Un arrêté ouvre des crédits d’un montant de 372 476 020,92 € en autorisations d’engagement et de 54 910 609,95 €...