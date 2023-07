Mise en œuvre des mesures RH de la LPR, réaction au rapport de Philippe Gillet remis à la ministre, thèmes portés à l’occasion des élections au CNU, etc. Quelques mois après son élection à la présidence de QSF (Qualité de la science française), Joëlle Ducos revient sur plusieurs sujets d’actualité, dans un entretien à AEF info, en juin 2023. Avec Susana Seguin, secrétaire générale de l’organisation, elle souligne que "la LPR a profondément transformé le décret de 1984 sans même le modifier officiellement", jugeant que le repyramidage "risque d’accentuer le localisme". Quant aux propositions formulées par Philippe Gillet, "on voit bien l’intérêt symbolique, diplomatique et même politique d’un Haut Conseiller à la science, mais la diversité de la recherche universitaire exige aussi un appui plus collégial, où ses différentes facettes sont présentes", souligne Joëlle Ducos.