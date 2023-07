Engagés "dans une course de fond", comme le souligne Michel Eddi, haut fonctionnaire au développement durable du MESR, les établissements doivent produire pour 2024 un schéma DDRSE, conformément au plan Climat pour l’ESR. Face à cette prise de conscience des pouvoirs publics, comment structurer les actions déjà en œuvre et passer à une stratégie d’établissement ? Quelle gouvernance adopter et comment embarquer les communautés ? Autant de questions auxquelles le réseau des VP DD&RS des établissements d’enseignement supérieur, appelé VP Trees, a tenté de répondre lors d’un colloque organisé les 3 et 4 juillet à Paris.