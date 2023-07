En réaction aux violences urbaines qui ont suivi la mort de Nahel, 17 ans, tué par un policier le 27 juin, le sénateur LR des Bouches-du-Rhône Stéphane Le Rudulier a déposé une proposition de loi le 4 juillet, visant notamment à "retirer tout droit à un logement social aux personnes qui auraient la charge d’un enfant qui aurait été reconnu coupable d’un crime et d’un délit". Si ces ménages sont déjà logés en HLM, ils devraient le libérer "dans les plus brefs délais" après la condamnation, et aucun logement social ne pourrait leur être attribué durant l’exécution de la peine. De son côté, le PCF a présenté mardi un "plan de réconciliation par l’égalité républicaine" qui prévoit notamment de faciliter les investissements dans la construction HLM, avec une TVA à 5,5 %, une aide à la pierre rétablie, un soutien aux maires bâtisseurs ou encore l’indexation de la DGF sur l’inflation.