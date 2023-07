Politiques de l’emploi Patronat et syndicats, sauf CGT, définissent un agenda de négociations a minima (lefigaro.fr). Les organisations patronales et syndicales, à l’exception de la CGT, se sont mises d’accord sur un agenda de négociations à venir, qui laisse pour l’heure de côté les sujets conflictuels comme l’assurance chômage et les salaires, a-t-on appris mardi de sources syndicales (lire sur AEF info). Un agenda post-retraites malgré tout (lesechos.fr). L’élection à la présidence...