Les commissions parlementaires en charge du développement durable ont validé la candidature de Sylvain Waserman à la présidence de l’Ademe, à l’issue de son audition au Sénat ce mercredi 5 juillet et une semaine après son audition à l’Assemblée (lire sur AEF info). L’ancien député alsacien Modem a obtenu 46 voix pour, 6 contre, 2 abstentions de la part des députés, 28 pour, 4 contre, 3 blancs, 1 nul de la part des sénateurs. Il va succéder à Boris Ravignon, dont la candidature avait été rejetée en avril dernier en pleine tempête parlementaire liée à la réforme des retraites. Durant son mandat de cinq ans, il s’est engagé à mieux travailler avec les territoires et les établissements publics ayant des missions proches de celles de l’Ademe (Cerema et ANCT). Il a également insisté sur sa volonté de travailler de manière "transpartisane" en faisant de l’agence "un tiers de confiance".