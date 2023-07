Mathilde Icard, administratrice générale territoriale, est nommée cheffe du service de la synthèse statutaire, du développement des compétences et de la donnée à la direction générale de l’administration et de la fonction publique, à l’administration centrale du ministère de la Transformation et de la Fonction publiques, à compter du 1er août 2023. Elle remplace Nicolas de Saussure, qui a rejoint en mai dernier le ministère de la Justice, en tant que chef du service des ressources humaines.