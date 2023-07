BUDGET OUVERTURES DE CRÉDITS. Un arrêté du 3 juillet 2023 porte ouverture de crédits d’attributions de produits pour un montant de 236 940 022,56 € en autorisations d’engagement et de 236 940 022,56 € en crédits de paiement applicables à plusieurs programmes du budget général relevant notamment des missions "Gestion des finances publiques", "Administration générale et territoriale de l’État", et "Travail et emploi". Un second arrêté du 3 juillet 2023...