Les confinements dus au Covid ont généré "peu de changements" dans les pratiques d’enseignement et de développement professionnel des enseignants du supérieur, indique un article sur "Les pratiques d’enseignement dans le supérieur pendant les confinements et leur persistance", publié le 19 juin 2023 dans la revue DMS. La dimension relationnelle avec les étudiants reste "relativement peu investie", selon les auteures, Ophélie Carreras et Catherine Couturier (universités de Toulouse et d’Artois). "Seule dimension" où est observée "une augmentation" : "la mise à disposition de ressources (PDF, vidéos, diaporamas commentés), ce qui traduit une focalisation sur le contenu". Cette enquête par questionnaires distribués en octobre 2021 et février 2022 via des membres du Réseau des SUP a recueilli 344 réponses, un effectif "relativement faible".