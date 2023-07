Après la mobilisation des praticiens hospitaliers du 3 juillet, une seconde intersyndicale en grève le 4 juillet (Snam-HP, CMH et INPH) a été reçue au ministère de la Santé. Selon les représentants du Snam-HP, la priorité du ministère est de prolonger les mesures d’urgence de 2022 déjà prolongées pour l’été 2023. L’enveloppe dédiée aux revalorisations réclamées par les praticiens dans le cadre du comité de suivi du Ségur (pénibilité, échelons et la création 5e plage horaire) pourrait donc, selon eux, être réduite par le prolongement, au-delà du 30 août 2023, de la revalorisation des gardes et astreintes.