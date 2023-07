Une soixantaine de personnalités de gauche lancent un appel à l’occasion des 40 ans du statut général

À quelques jours du 13 juillet 2023, qui marque le 40e anniversaire du statut général de la fonction publique, porté par la loi du 13 juillet 1983, une soixantaine d’acteurs du champ syndical ou associatif, d’élus et d’intellectuels de gauche lancent ce 5 juillet 2023, à l’initiative de la CGT et de la FSU, un appel intitulé "le statut général des fonctionnaires a 40 ans et il est toujours d’actualité". Il s’agit notamment pour les signataires de rappeler les principes qui sous-tendent les choix d’une fonction publique "sous statut" et "de carrière".

"Syndicalistes, militantes et militants d’associations, responsables politiques, chercheuses et chercheurs, nous sommes soucieux d’ouvrir des perspectives de transformation sociale et écologique à même de répondre" aux défis d’une société "en constante évolution" et "confrontée aux périls majeurs que sont les inégalités et les dominations de toutes sortes, en particulier les inégalités de toutes sortes".

Dans une tribune publiée ce mercredi 5 juillet, à l’occasion des 40 ans du statut général de la fonction publique – porté par la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant "droits et obligations des fonctionnaires", dite loi Le Pors – une soixantaine de signataires proches de la gauche réaffirment "l’actualité d’un statut, qui ne soit pas un texte sacré, mais la réponse aux exigences, évolutions, mutations de notre époque, sur la base des choix fondamentaux ancrés dans l’histoire".

Défense des services publics…



Les signataires – parmi lesquels le "père" du statut général, Anicet Le Pors (élu communiste jusqu’en 1998 et ministre puis secrétaire d’État chargé de la Fonction publique de 1981 à 1984), l’ancienne ministre de la Fonction publique Marylise Lebranchu, les secrétaires généraux de la CGT, Sophie Binet, de la CGT Fonction publique et de la FSU, et leurs prédécesseurs, le député socialiste des Landes Boris Vallaud ou encore le secrétaire national du PCF Fabien Roussel –, y expriment le refus de "politiques qui réduisent le champ de l’action publique ou intègrent au cœur même des services publics les logiques du marché".



"Pour peu qu’on se donne les moyens d’une politique fiscale ambitieuse et juste, les richesses existent aujourd’hui pour financer la réparation des services publics et de la protection sociale, affaiblis par des années de néolibéralisme et d’austérité, mais aussi pour étendre l’action publique à de nouveaux champs comme l’autonomie face au vieillissement ou la lutte contre le réchauffement climatique", estiment-ils.

… et des fonctionnaires



Selon eux, "il est temps de reconnaître et de soutenir le rôle des fonctionnaires, dont l’action est entièrement dévouée à l’effectivité des droits, à l’égalité de traitement, à la continuité du service, à la recherche des solutions nouvelles aux problèmes que rencontrent au quotidien les populations, qu’ils soient récurrents ou inédits". Plaidant "pour une fonction publique qui place les agents en situation de responsabilité, en les préservant de la soumission aux intérêts particuliers, en leur garantissant des droits individuels et collectifs, en évitant la précarité", la tribune affirme qu’il faut "promouvoir le statut général des fonctionnaires, et ainsi réaffirmer le choix d’une fonction publique sous statut, c’est-à-dire à la disposition de la Nation, reconnaissant aux fonctionnaires leur rôle et leurs droits de citoyen ou citoyenne".

Pour les signataires, les fonctionnaires "doivent être véritablement reconnus", avec "une rémunération et une retraite dignes, l’exercice d’un métier, l’occupation d’un emploi et le bénéfice d’un grade en rapport" avec leurs qualifications et leurs missions. Selon eux, "il y a urgence à rétablir et à rénover les cadres d’expression et de participation aux décisions, par lesquels les fonctionnaires expriment leurs besoins et leurs revendications, échangent avec la population, afin que le service public reste toujours en phase avec les besoins de celle-ci".

40 ans après la loi de juillet 1983, ils réaffirment "l’actualité d’un statut, qui ne soit pas un texte sacré, mais la réponse aux exigences, évolutions, mutations de notre époque, sur la base des choix fondamentaux ancrés dans l’histoire". Et réitèrent au passage leur demande d’abrogation de la loi n° 2019-828 de transformation de la fonction publique d’août 2019 qu’ils considèrent "à l’exact inverse de cette ambition de progrès social".