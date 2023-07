Le ministère du Travail et la Caisse des dépôts, qui gère MonCompteFormation, ont signé le 30 juin 2023 la deuxième convention d’objectifs et de performance du système de gestion du CPF. Portant sur la période 2023-2025, elle s’accompagne d’une hausse des moyens accordés à la CDC pour gérer le compte personnel de formation. Des moyens supplémentaires qui permettront notamment de "renforcer la qualité et la sécurité" de la plateforme et développer l’offre de services, en particulier en matière de gestion des cofinancements par les entreprises.