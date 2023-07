Cap sur la réforme de la protection sociale complémentaire dans la fonction publique pour la Mutuelle des métiers de la Justice (MMJ). Lors de son assemblée générale les 14 et 15 juin 2023, cette dernière a affirmé sa volonté de répondre au futur appel d’offres au sein du ministère de la Justice. Alors que la mutuelle n’avait pas été retenue lors du dernier référencement en santé et prévoyance en 2017, Élisabeth Chabot, sa présidente, et Michel Sirven, son directeur général, expliquent comment la MMJ a cherché à se réorganiser, tout en préservant ses particularités, comme sa présence sur la prévention et l’action sociale.