Centrale Méditerranée souffre d’une "insuffisance structurelle de financement", qui interroge la "soutenabilité financière" du second campus ouvert à Nice, constate la chambre régionale des comptes de Paca dans un rapport publié le 16 juin 2023. Aussi l’école d’ingénieurs doit "écarter toute tentation de fuite en avant", insistent les magistrats qui lui recommandent d'"adosser sa stratégie de développement à une analyse approfondie et sérieuse de ses réelles marges de manœuvre financières". La directrice, Carole Deumié, défend "un choix maîtrisé, accompagné et validé par le ministère".