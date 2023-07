À l’occasion de ses vœux d’été, ce jeudi 6 juillet 2023, la Capeb présente un livre blanc intitulé "les artisans du bâtiment face au défi de la rénovation énergétique" des logements. "Le marché essentiel pour nous, artisans, puisqu’il pèse 60 % à 70 % de notre activité", rappelle Jean-Christophe Repon, président de la Capeb, dans un entretien à AEF info. Ce livre blanc est un" prélude à la mise en place d’un think tank sur la rénovation énergétique, qui ne doit plus être perçue comme une contrainte, tant par les artisans que par les ménages." Alors que la FFB et la commission d’enquête sénatoriale sur l’efficacité des politiques de rénovation énergétique proposent d’augmenter le budget de MaPrimeRénov, Jean-Christophe Repon "préfère travailler sur la réalité des chantiers, lever les freins à l’accélération de l’activité de rénovation énergétique, avant de voir s’il manque de l’argent."