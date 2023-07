La région Centre-Val de Loire met en place, vendredi 7 juillet 2023, une coopérative territoriale de données pour le climat, qui vise à faciliter le partage de données utiles à l’atténuation des émissions de gaz à effet de serre et à l’adaptation au changement climatique sur le territoire. Ce "Climate data hub", qui s’adresse d’ores et déjà à 24 partenaires publics et privés, va être mis en pratique à travers deux premiers cas d’usages : la lutte contre les îlots de chaleur dans les métropoles et la mobilité des lycéens.