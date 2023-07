Après la dernière réunion du 17 février (lire sur AEF info), le ministère de la Transformation et de la Fonction publiques a informé les organisations syndicales par courrier le 26 juin 2023 de la tenue, le 19 juillet, d’un nouveau "comité consultatif portant sur l’extinction de l’indemnité temporaire de traitement". Ce comité, créé en mars 2022, doit servir à évaluer l’impact de la disparition progressive de l’ITR et réfléchir à un mécanisme alternatif. Le ministère prévoit notamment d’y examiner "les premiers résultats des travaux sur un mécanisme alternatif" ainsi que le "calendrier de mise en place". Après l’intersyndicale du 3 juillet, où FO a plaidé pour la tenue d’une concertation réservée aux syndicats, un projet de lettre demandant le report de cette réunion a été proposé aux sept autres syndicats le 5 juillet. La CFDT, la CGT et la FSU s’y sont déjà associés, mais pas l’Unsa.