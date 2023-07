Le CHU de Toulouse vient de lancer un centre de prévention de l’épuisement professionnel des soignants (PEPS) au sein de l’hôpital Purpan, annonce l’institution le 30 juin 2023. Ce centre a vocation à recevoir les personnels des établissements de soins publics ou privés, sanitaires et médico-sociaux de la région Occitanie, et les professionnels soignants libéraux, adressés par leur médecin du travail, leur médecin traitant, leur psychiatre ou d’eux-mêmes. Cette nouvelle offre de soin consiste en une prise en charge spécialisée et pluridisciplinaire (individuelle et/ou collective).