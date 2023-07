Au Capes externe 2023, 16,6 % des postes ne sont pas pourvus (863 postes non pourvus sur 5 200 places). Parmi les disciplines les plus déficitaires : les mathématiques (250 postes non pourvus), les lettres modernes (149), l’allemand (119) et la physique-chimie (108). Au Capet externe, 16 % des postes sont non pourvus (570 places pour 479 admis). Et, alors que les premières mesures de la réforme de la voie pro s’appliqueront à la rentrée, c’est le CAPLP qui présente le déficit le plus important : 28 % des postes ne sont pas pourvus (1 370 places pour 987 admis, soit 383 postes non pourvus).