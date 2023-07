"Un des problèmes majeurs auxquels la recommandation de soutien financier direct se heurte n’est autre que le manque de connaissances sur la situation administrative, comptable et financière des revues diamant et leurs modèles d’affaires existants." C’est la conclusion d’une étude publiée en juin 2023 par le Coso sur les revues "diamant" (1), dans la continuité d’une précédente enquête de 2021 sur le sujet de la Coalition S et Science Europe. Le document liste les avantages mais aussi les "écueils" à surmonter pour un modèle de financement "qui n’existe quasiment pas à l’heure actuelle".