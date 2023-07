ICN business school vient de dévoiler trois nouveaux ateliers empreints de la pédagogie "#ATM" (Arts, technologie et management) qui seront proposés aux étudiants à partir de la rentrée 2023. Misant sur l’expérimentation vivante, la rencontre, la recherche, ces activités visent l’acquisition de compétences comportementales de plus en plus recherchées par les entreprises : ouverture d’esprit, remise en question, adaptation, anticipation, etc. Journée d’immersion au cœur de la "Station A", l’espace d’innovation du site de Nancy.