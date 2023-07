La 25e édition du concours i-Lab, organisée par le MESR en partenariat avec Bpifrance, récompense 79 lauréats sur 400 candidatures, dont 10 Grands prix, mardi 4 juillet 2023. Parmi ces projets distingués, 59,5 % proviennent des domaines de la santé et du numérique et 70 % sont issus de la recherche publique. Par ailleurs, un projet sur trois a été maturé dans une Satt. En 2023, la part de femmes lauréates représente 23 % contre 17 % en 2022. Au total, 237 projets sont récompensés aux trois concours d’innovation i-PhD, i-Lab et i-Nov.