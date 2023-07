La Cour suprême s’est prononcée contre le plan d’annulation de la dette étudiante portée par l’administration Biden, estimant que cette dernière avait outrepassé son pouvoir, dans une décision rendue le 30 juin 2023. Six des neuf juges, se sont prononcés contre cette mesure, qui prévoyait d’effacer la dette étudiante de 20 millions d’emprunteurs, pour un montant de plus de 400 Md$ (lire sur AEF info ici et là). De son côté, Joe Biden a qualifié la décision de "décevante" et "injuste". En réaction, la Maison blanche a d’ores et déjà annoncé avoir pris deux mesures :le lancement d’un "processus de réglementation visant à ouvrir une voie alternative à l’allègement de la dette" étudiante en "utilisant l’autorité du secrétaire d’État à l’Éducation "en vertu de la loi sur l’enseignement supérieur (Higher Education Act)" ;la finalisation cet été d’un plan de remboursement de la dette étudiante.