La loi visant à donner à la douane les moyens de faire face aux nouvelles menaces a été publiée au Journal officiel, mercredi 19 juillet 2023. Ce texte entièrement dédié à la douane – le premier depuis 1965 – réécrit le droit de visite des douaniers, qui était menacé d’abrogation à compter du 1er septembre prochain. Il est désormais plus strictement encadré. Le texte crée par ailleurs une réserve opérationnelle douanière, étend les techniques spéciales d’enquêtes, et renforce de façon plus générale la capacité de lutte contre la criminalité organisée.