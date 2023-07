"Depuis quatre ans, huit médecins directeurs de SSE ont soit dû démissionner, soit été mis à pied, du jour au lendemain, avec des accusations graves d’incompétence professionnelle. Au moins trois sont en procès contre leur ancienne université de ce fait. D’autres se sont trouvés en arrêt de maladie pour harcèlement et épuisement professionnel du fait de la direction de leur université", alerte l’association des directeurs de SSE réunie en AG le 19 juin 2023. Ces comportements sont "minoritaires" mais "leur réitération traduit une perversion du système de nomination, d’évaluation et de maintien dans l’emploi". L’association demande une évolution du statut de médecin directeur, "afin de s’appuyer pleinement sur ses compétences en santé publique, d’inscrire son action dans le temps et de préserver son autonomie de décision et son indépendance professionnelles, nécessaires à la réalisation de ses missions".