Les concours Mines-Ponts et Mines-Télécom modifient leur fonctionnement : à partir de la session 2024, des points de bonus seront attribués aux candidats boursiers dit "5/2", c’est-à-dire qui redoublent leur 2e année de classe préparatoire. Cette mesure "redonne des chances aux élèves boursiers, mais nous n’avons pas touché aux épreuves, nous ne souhaitions pas deux concours", explique à AEF info Anthony Briant, président du concours Mines-Pont et directeur de l’École des Ponts ParisTech, lors d’une interview le 5 juillet 2023. Les deux concours, qui regrouperont 31 écoles en 2024, ont pris le temps d’avoir "un vrai débat" avant d’opter pour cette mesure. Celle-ci pourrait avoir "un impact sur un nombre assez important d’élèves, environ une cinquantaine de boursiers par concours", précise de son côté Alain Schmitt, président du concours Mines-Télécom et directeur de l’IMT Nord Europe.