L’Edhec Business school présente un point d’étape de son plan stratégique 2020-2025, en se focalisant principalement sur les transformations de son programme grande école, à l’occasion d’une conférence de presse, le 5 juillet 2023. Le développement de l’hybridation reste au cœur des enseignements et projets, notamment avec le déploiement des enjeux sur la sustainability. Les thématiques de la data et de l’IA sont aussi renforcées, via la création d’une filière "Data science and AI for business" au sein du programme grande école.