Le sénateur Max Brisson (LR) est renouvelé comme membre du CSP au JO du 4 juillet 2023, à la suite de la réunion du 28 juin de la commission de la culture, de l’éducation et de la communication du Sénat. Pour rappel, le CSP réunit 15 membres, dont trois députés et trois sénateurs. L’élu des Pyrénées-Atlantiques, qui se présente à sa réélection sénatoriale en septembre, a notamment porté la proposition de loi 'pour une école de la liberté, de l’égalité des chances et de la laïcité" (lire sur AEF info). Sont aussi membres du CSP les députés Fatiha Keloua Hachi (Nupes), Christophe Marion (Renaissance), Alexandre Portier (LR), et les sénatrices Annick Billon (groupe Union centriste) et Sabine Van Heghe (SER). Par ailleurs, outre la saisine pour élaborer un programme d’éducation à la sexualité (lire sur AEF info), le CSP a été chargé, le 27 juin 2023, de rénover les programmes d’EMC.