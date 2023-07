La métropole européenne de Lille a décidé, vendredi 30 juin, de réduire sa production de déchets ménagers de 50 kg/an/hab entre 2020 et 2030, dans le cadre de son deuxième plan local de prévention des déchets ménagers et assimilés adopté en conseil métropolitain. Pour atteindre environ 500 kg/hab en 2030, la collectivité entend principalement agir sur les biodéchets (broyage, compostage et lutte contre le gaspillage), donner une seconde vie aux objets (réemploi et réparation) et inciter les habitants à consommer de façon plus sobre.